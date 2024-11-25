Врач дал советы по снижению хронической боли зимой

MEN: для снижения хронической боли важно вести активный образ жизни

Доктор Джерард Синович дал советы по снижению хронической боли, которая может обостряться зимой. Рекомендации врача опубликовало издание Manchester Evening News (MEN).

По словам Синовича, в холодную погоду мышцы могут напрягаться сильнее, а кровообращение замедляться. Эти процессы способны усиливать боль, поэтому для многих зима мучительна, отметил специалист. Для того чтобы минимизировать появление боли, важно вести активный образ жизни. «Занимайтесь йогой и пилатесом, аэробикой в помещении. Ходьба на улице — тоже отличный способ поддерживать активность, но нужно тепло одеваться», — прокомментировал эксперт.

В холодную погоду расслабить мышцы и сохранить подвижность суставов можно с помощью грелок, горячих ванн, продолжил врач. Также важно использовать увлажнители воздуха и хорошо спать.

Если отмечается перепад атмосферного давления, то людям с хронической болью следует носить специальные перчатки и наколенники для предотвращения образования отеков, добавил Синович. Специалист также порекомендовал следить за питанием. Он посоветовал добавить в рацион продукты, которые помогают бороться с воспалением, например жирную рыбу, ягоды, листовую зелень, и достаточно пить.

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