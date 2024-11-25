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20:28, 25 ноября 2024Забота о себе

Врач дал советы по снижению хронической боли зимой

MEN: для снижения хронической боли важно вести активный образ жизни
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Доктор Джерард Синович дал советы по снижению хронической боли, которая может обостряться зимой. Рекомендации врача опубликовало издание Manchester Evening News (MEN).

По словам Синовича, в холодную погоду мышцы могут напрягаться сильнее, а кровообращение замедляться. Эти процессы способны усиливать боль, поэтому для многих зима мучительна, отметил специалист. Для того чтобы минимизировать появление боли, важно вести активный образ жизни. «Занимайтесь йогой и пилатесом, аэробикой в помещении. Ходьба на улице — тоже отличный способ поддерживать активность, но нужно тепло одеваться», — прокомментировал эксперт.

В холодную погоду расслабить мышцы и сохранить подвижность суставов можно с помощью грелок, горячих ванн, продолжил врач. Также важно использовать увлажнители воздуха и хорошо спать.

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Если отмечается перепад атмосферного давления, то людям с хронической болью следует носить специальные перчатки и наколенники для предотвращения образования отеков, добавил Синович. Специалист также порекомендовал следить за питанием. Он посоветовал добавить в рацион продукты, которые помогают бороться с воспалением, например жирную рыбу, ягоды, листовую зелень, и достаточно пить.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов посоветовал россиянам не игнорировать боль вокруг пупка. По его словам, боль в этой области может быть признаком аппендицита.

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