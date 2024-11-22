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14:34, 22 ноября 2024Забота о себе

Россиян призвали не игнорировать боль вокруг пупка

Гастроэнтеролог Белоусов назвал боль вокруг пупка симптомом аппендицита
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Боль в животе часто возникает при легком недомогании, но в некоторых случаях она может быть симптомом серьезного заболевания, предупредил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. В беседе с РИАМО он перечислил признаки опасной боли в животе, при появлении которых надо незамедлительно обратиться к врачу.

Врач призвал россиян обращать внимание на характер болезненных ощущений. По его словам, ни в коем случае нельзя игнорировать боль вокруг пупка, так как она может быть первым признаком воспаления аппендикса. «При аппендиците боль сначала возникает вокруг пупка, а затем перемещается в правый нижний угол живота», — подчеркнул гастроэнтеролог. Если же боль вокруг пупка резко прекращается, это может указывать на разрыв кишечника, добавил он.

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Боль, локализующуюся в верхней части живота и распространяющуюся в спину, Белоусов назвал возможным признаком панкреатита. По его словам, обычно этот симптом сопровождается сухостью во рту, тошнотой, рвотой.

Еще одна частая причина болей в животе — кишечные колики, отметил врач. В этом случае возникают резкие, схваткообразные болезненные ощущения в области пупка, слабость и озноб. Также, по словам Белоусова, боль в животе может появиться при воспалении почек или при выходе камня из них. В этом случае она локализуется в нижней части спины, пояснице и в промежности.

Ранее гастроэнтерологи Саймон Смейл и Питер Уорвелл, а также диетолог Люси Джонс дали несколько советов для здоровья кишечника. Для поддержания нормальной работы ЖКТ специалисты посоветовали перестать налегать на вредную и обработанную пищу и начать придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки.

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