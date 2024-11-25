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12:33, 25 ноября 2024Забота о себе

Врач перечислил вредные для почек продукты

Уролог Артур Богатырев назвал шпинат и свеклу вредными для почек продуктами
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PxHere

Даже полезные продукты необходимо употреблять в меру, так как некоторые из них способны навредить почкам, рассказал уролог Артур Богатырев. Эти продукты врач назвал информационному агентству «Кулик».

По словам доктора, полезными в целом, но вредными для почек могут быть орехи, свекла, щавель, отруби, шпинат и авокадо, так как эти продукты содержат большое количество оксалатов.

Навредить почкам может и чрезмерное употребление мяса, сливочного масла, кофе и чай, отметил врач. «Следует быть осторожными и с молочными продуктами, в которых содержится большое количество кальция, который при переизбытке выводится с мочой в больших количествах, что увеличивает риск мочекаменной болезни», — призвал уролог.

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При избыточном употреблении соли в организме нарушается водно-солевой баланс, из-за чего жидкость задерживается в организме. Поэтому потребление соли тоже стоит ограничить, добавил Богатырев. Кроме того, он посоветовал избегать чипсов, картофеля фри и шоколада.

Ранее уролог Алексей Моисеенко назвал самые вредные для мужчин продукты. По его словам, мужскому здоровью вредит насыщенный трансжирами, сахаром и солью фастфуд.

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