Байден раздал еду и признался в любви к детям

Daily Mail: Байден раздал еду военным в День благодарения

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден отправились в Нью-Йорк, где поучаствовали в традиционной раздаче еды военнослужащим Береговой охраны США на День благодарения. Об этом сообщает газета The Daily Mail (DM).

Приветственную речь Байдена за ужинам прервали крики и плач младенцев, однако хозяина Белого дома это не смутило.

«Как все знают, я люблю детей больше, чем людей», — сказал он, не укусив, по замечанию DM, ни одного ребенка, как это случалось ранее.

Во время раздачи пищи Байден тайком стащил гавайскую булочку, наслаждался любимым десертом — мороженым, делал селфи и шутил про свой возраст. Президент рассказал, что в школьные годы был хорошим игроком в американский футбол. «В 1912 году», — уточнил американский лидер.

Ранее во время своего выступления в джунглях Амазонии Байден резко развернулся и ушел в лес.