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09:05, 26 ноября 2024Мир

Байден украл булочку с армейского стола

NYP: Байден игриво стащил гавайскую булочку из армейского буфета
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Уходящий 20 января следующего года со своего поста президент США Джо Байден в шутку украл гавайскую булочку из армейского буфета в ходе праздничного мероприятия по случаю Дня благодарения на базе американской береговой охраны. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Уходящий в отставку президент Байден в понедельник игриво стащил гавайскую булочку из армейского буфета, пока на объекте береговой охраны на Статен-Айленде звучал хит Синди Лопер "Girl Just Want to Have Fun"», — отмечается в материале издания.

Авторы материала также обращают внимание на позитивный настрой американского лидера, который в ходе мероприятия многократно шутил, в том числе о своем «увольнении».

Ранее в ходе своего выступления в джунглях Амазонки в Бразилии Байден резко развернулся и ушел в лес. Предполагается, что он после речи намеренно развернулся и ушел в лес, чтобы сделать фотосессию, которая привлечет внимание к деградации лесов вследствие изменения климата.

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