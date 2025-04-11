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20:44, 11 апреля 2025Ценности

Босой жених Селены Гомес показал золотой педикюр на популярном шоу

Комик Бенни Бланко босой и с золотым педикюром пришел на шоу актрисы Хадсон
Екатерина Ештокина

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Рэпер и комик Бенни Бланко появился на популярном шоу актрисы Дженнифер Хадсон босой и с золотым педикюром. Соответствующий ролик последняя опубликовала в своем TikTok.

37-летний жених певицы Селены Гомес вышел на публику в белой рубашке с коротким рукавом и в светлых штанах с подворотами, декорированных брызгами краски. При этом Бланко отказался от обуви и показал окрашенные в золотой оттенок ногти. Свой образ он украсил многочисленными ожерельями в тон лаку для ногтей.

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