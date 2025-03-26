Жених Селены Гомес захотел изменить одну деталь в своей внешности

Комик Бенни Бланко захотел избавиться от моноброви ради певицы Селены Гомес

Рэпер и комик Бенни Бланко захотел изменить одну деталь в своей внешности ради певицы и актрисы Селены Гомес. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Жених Гомес поделился видео, в котором решился избавиться от моноброви. При этом на сеансе присутствовала сама исполнительница. «Сделайте это легко, поскольку я люблю его», — обратилась она к мастеру.

На размещенных кадрах видно, как специалист аккуратно выщипывает волоски с помощью пинцета. После этого мастер берет в руки небольшую бритву, чтобы придать бровям форму. «Я даже не вижу разницы. А вы, ребята, видите?» — поинтересовался Бланко у фанатов после проделанной процедуры.

Поклонники, в свою очередь, отреагировали на ролик возлюбленного артистки и принялись обсуждать его новую внешность в комментариях. «Эффект подружки наконец-то сработал!», «При всем уважении — да, мы заметили разницу», «Огромная разница, потому что теперь глаза стали выразительными», «Наконец-то! А теперь займись прической», — высказывались они.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Бенни Бланко попал в рейтинг самых сексуальных мужчин 2024 года по версии People.