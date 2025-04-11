Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:24, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Казахстанского блогера приговорили к ограничению свободы за оскорбляющую русских песню

Казахстанскому блогеру Енсебеку вынесли приговор за оскорбляющую русских песню
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд Алма-Аты вынес приговор казахстанскому блогеру Темирлану Енсебеку за размещение на своей странице в соцсети оскорбляющей русских песни. Об этом пишет РИА Новости.

Блогеру назначили пять лет ограничения свободы. Уточняется, что его признали виновным в разжигании национальной розни с использованием социальных сетей. Енсебек в ходе разбирательства свою вину не признал.

Отмечается, что блогер в паблике в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) выложил пост, сопровождавшийся песней, в которой содержатся шовинистические высказывания в адрес русских.

«Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов республики Казахстан», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что в Ярославле суд оправдал треш-стримера Аслана Дурдиева, который угрожал главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. При этом ему назначили пять месяцев исправительных работ за избиение человека.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом прокомментировал переговоры Уиткоффа с Путиным

    На российской фабрике во время проверки обнаружено более сотни нелегалов

    В Киеве захотели провести новое заседание в формате «Рамштайн» на Украине

    В российском городе застройщик дважды продал одну квартиру и поплатился

    Бородина назвала шоу Малышевой феноменом

    Босой жених Селены Гомес показал золотой педикюр на популярном шоу

    В России появится один из крупнейших в Европе центр отдыха и развлечений

    Морпехи США получат антидроновое оружие

    Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

    Долю международной помощи в бюджете Украины оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше