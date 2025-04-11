Казахстанского блогера приговорили к ограничению свободы за оскорбляющую русских песню

Казахстанскому блогеру Енсебеку вынесли приговор за оскорбляющую русских песню

Суд Алма-Аты вынес приговор казахстанскому блогеру Темирлану Енсебеку за размещение на своей странице в соцсети оскорбляющей русских песни. Об этом пишет РИА Новости.

Блогеру назначили пять лет ограничения свободы. Уточняется, что его признали виновным в разжигании национальной розни с использованием социальных сетей. Енсебек в ходе разбирательства свою вину не признал.

Отмечается, что блогер в паблике в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) выложил пост, сопровождавшийся песней, в которой содержатся шовинистические высказывания в адрес русских.

«Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов республики Казахстан», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что в Ярославле суд оправдал треш-стримера Аслана Дурдиева, который угрожал главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. При этом ему назначили пять месяцев исправительных работ за избиение человека.