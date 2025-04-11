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20:34, 11 апреля 2025Россия

Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

Врио курского главы Хинштейн сообщил о погибшем при атаке ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

При ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Курской олбасти погиб мирный житель. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир», — написал чиновник.

Водитель, который вез россиянина из Курска, не пострадал.

Хинштейн также напомнил гражданам о закрытом в некоторые населенные пункт въезде и призвал их не возвращаться в приграничные районы из-за активности украинских войск.

Ранее 11 апреля об обстреле со стороны Украины сообщили власти еще одного приграничного региона – Белгородской области. Пострадал один человек – он находится в селе Мокрая Орловка, которая стала целью удара. Мужчину госпитализировали со множественными ранениями.

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