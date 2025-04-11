Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

При ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Курской олбасти погиб мирный житель. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Сегодня в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир», — написал чиновник.
Водитель, который вез россиянина из Курска, не пострадал.
Хинштейн также напомнил гражданам о закрытом в некоторые населенные пункт въезде и призвал их не возвращаться в приграничные районы из-за активности украинских войск.
Ранее 11 апреля об обстреле со стороны Украины сообщили власти еще одного приграничного региона – Белгородской области. Пострадал один человек – он находится в селе Мокрая Орловка, которая стала целью удара. Мужчину госпитализировали со множественными ранениями.