Морпехи США получат антидроновое оружие

Defense News: КМП США получит ручное оружие для борьбы с дронами

Корпус морской пехоты (КМП) США получит ручное оружие для борьбы с беспилотниками. Новые антидроновые системы позволят обнаруживать и поражать малые аппараты, пишет Defense News.

«Что касается оперативной безопасности, точные технологии обсуждаться не будут, но представленное промежуточное решение позволит морпехам обнаруживать, отслеживать, идентифицировать и кинетически и некинетически поражать противника (небольшие дроны — прим. «Ленты ру») в спешенном строю», — говорится в пресс-релизе КМП.

Глава командования по подготовке персонала генерал-лейтенант Бенджамин Уотсон рассказал, что в годы холодной войны морпехи отрабатывали защиту от воздушного нападения, но позже необходимость в этом отпала. Это связано с тем, что КМП США чаще действовал в условиях превосходства в воздухе.

По мнению Уотсона, теперь США не смогут обеспечить превосходство в воздухе «в том виде, в котором мы привыкли его ценить».

В октябре 2024 года стало известно, что КМП США получит микроволновую систему Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для борьбы с роями дронов. Она подавляет беспилотники электромагнитным импульсом.