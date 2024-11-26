Фитнес-тренер дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники

Фитнес-тренер Елена Соболь дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист рекомендовала избегать чрезмерного количества высококалорийных блюд. Л«учше выбирать легкие закуски, такие как овощные салаты или фруктовые тарелки. Во время праздников не стесняйтесь добавлять в свой рацион больше овощей, они не только помогут вам чувствовать себя сытым, но и насытят организм витаминами», — заявила Соболь.

Тренер также посоветовала не забывать о физической активности. «Нужно постараться уделить хотя бы 30 минут в день спорту, будь то прогулка на свежем воздухе, легкая зарядка или танцы на вечеринке. Это не только поможет сжечь калории, но и поднимет настроение», — рассказала Соболь.

Ранее Соболь назвала способы избавиться от сутулости с помощью занятий в тренажерном зале. По мнению специалиста, для этого особенно важно развивать мышцы спины и кора.