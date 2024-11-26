Губерниев ответил назвавшей Исинбаеву предательницей Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая обвинила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву в предательстве. Его слова приводит Sport24.
Журналист заявил, что Вяльбе превратилась в нерукопожатного персонажа для всех нормальных людей. «Как сказал поэт: "Оспаривать глупца никакого смысла нет". Надо обратиться в наше посольство в Лондоне — они с удовольствием прокомментируют», — отметил он.
Ранее Вяльбе назвала Исинбаеву предателем Родины. По ее мнению, спортсменка не должна была уезжать в Испанию.
Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. С 2023-го Исинбаева живает на Тенерифе в Испании.