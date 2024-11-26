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07:12, 26 ноября 2024Мир

«Не дочитали доктрину». Захарова отреагировала на обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

Захарова: в НАТО не дочитали ядерную доктрину и обсуждают удары по России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в НАТО обсуждают превентивные удары по России, так как в Североатлантическом альянсе не ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной.

Видимо, не дочитали обновленную доктрину

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Таким образом Захарова прокомментировала заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что в Североатлантическом альянсе обсуждается нанесение высокоточных превентивных ударов по территории России на случай военного конфликта.

Бауэр опасается нападения России на НАТО

Офицер считает, что альянсу необходима комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения. «И мы должны нанести первый удар», — сказал он. По словам Бауэра, члены НАТО должны больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов. Он добавил, что альянс изменил свое отношение к стратегии обороны.

Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет

Роб БауэрГлава Военного комитета НАТО адмирал

Бауэр также считает, что руководители крупнейших западных компаний должны быть готовы к военному сценарию производства. Он призвал предприятия в случае необходимости соответствующим образом скорректировать свои производственные и распределительные линии, чтобы быть менее уязвимыми для шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай.

Офицер добавил, что в потенциальной войне будут использоваться все имеющиеся инструменты. По его словам, это подтверждает растущее число актов саботажа, а также поставки энергии в Европу.

Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары будут доставлены несмотря ни на что, то это станет ключевой частью нашего сдерживания

Роб БауэрГлава Военного комитета НАТО адмирал

В призывах Бауэра увидели угрозу ядерной войны

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал запретить главе военного комитета НАТО говорить после его слов об ударах по России.

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Экономист также назвал Бауэра «безрассудным» человеком. По его мнению, офицеру не хватает ответственности и знаний дипломатии. Сакс добавил, что Бауэр не должен занимать свою должность, представляя угрозу для человечества.

Он [Бауэр] военный чиновник и не должен определять политику, которая может поставить нас на путь ядерной войны. Это отвратительно

Джеффри СаксАмериканский экономист и профессор Колумбийского университета

По словам Сакса, если бы во главе США находился «нормальный президент», то подобных заявлений со стороны НАТО не было бы.

Депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев, в свою очередь, отметил, что слова о возможном переходе НАТО к обсуждению превентивного удара по России продиктованы финансовыми соображениями. Он назвал слова адмирала шантажом, цель которого добиться притока финансов в военно-промышленный сектор.

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