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18:39, 26 ноября 2024Мир

Одна из стран ЕС предложила площадку для мирных переговоров по Украине

Канцлер Нехаммер: Австрия готова стать площадкой для переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине. Об этом в ходе телефонной беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер, сообщает телеканал ORF.

В ходе диалога с Трампом Нехаммер заявил, что Австрия последовательно выступала и будет выступать за скорейшую деэскалацию украинского кризиса, поэтому Вена по-прежнему «готова стать площадкой для проведения международных мирных переговоров». Также отмечается, что лидеры двух государств обменялись мнениями о перспективах завершения конфликта.

Ранее Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил об отсутствии каких-либо переговоров по мирному урегулированию на Украине на площадке международной организации. Он также уточнил, что российское постпредство не планирует созывать заседание Совета Безопасности ООН по разрешению США наносить удары вглубь России американским оружием.

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