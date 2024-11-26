В России высказались о тайных поставках ракет Storm Shadow Киеву

Депутат Журова: Россия, наверняка, знала о тайных поставках Storm Shadow Киеву

Наверняка, разведка знала о том, что Лондон тайно поставляет Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, предположила в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее об этом сообщило агентство Bloomberg. По данным журналистов, Великобритания поставила Украине десятки Storm Shadow. Передача состоялась несколько недель назад, и публично об этом не объявлялось.

«Тут же работает разведка, наверняка, мы знали об этой информации, что они начинают серьезно вооружать Украину, и поэтому превентивно продемонстрировали им, что мы готовы к любому развитию событий нашим "Орешником". Они там, наверняка, сейчас находятся в шоке, анализируют и понимают, что на все их ракеты у нас есть свой ответ — и более серьезный, и с точки зрения технического исполнения такой, что им ответить будет нечем. Просто чтобы они понимали, по-другому, к сожалению, уже не бывает в этой ситуации, потому что они же нам угрожают первыми. У нас [президент России] Владимир Владимирович [Путин] всегда говорил, что мы всегда отвечаем на их действия, поэтому, конечно, это был ответ на их подготовку к тому, что они там собирались сделать», — высказалась депутат.

Ранее в Кремле рассказали, что нельзя исключать, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины бить вглубь российской территории с помощью переданного Киеву дальнобойного оружия.

20 ноября стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. В свою очередь, глава Минобороны Великобритании Джон Хили ушел от ответа на вопрос по ударам ВСУ вглубь территории России. Он заявил, что подобные вопросы должны решаться в закрытом порядке и не раскрываться средствам массовой информации с целью оперативности принятия решений.

