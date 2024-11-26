Bloomberg: Лондон после прихода к власти Стармера поставил Киеву Storm Shadow

Великобритания несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера поставила Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Правительство Великобритании недавно поставило Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow. Это первый (случай поставки) при премьер-министре Кире Стармере», — написано в статье.

При этом о поставках публично не объявлялось. Они были произведены несколько недель назад. После того, как у Киева истощился запас снарядов дальнего действия, уточняют авторы статьи. Точное число ракет и дата их прибытия на Украину не указана.

Ранее в Кремле рассказали, что нельзя исключать, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь российской территории с помощью переданного Киеву дальнобойного оружия.

20 ноября стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. В свою очередь, глава Минобороны Великобритании Джон Хили ушел от ответа на вопрос по ударам ВСУ вглубь территории России. Он заявил, что подобные вопросы должны решаться в закрытом порядке и не раскрываться средствам массовой информации с целью оперативности принятия решений.