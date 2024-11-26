РФС выдвинул министра спорта России Дегтярева в кандидаты на пост главы ОКР

РФС выдвинул министра спорта Михаила Дегтярева в кандидаты на пост главы ОКР

Российский футбольный союз (РФС) выдвинул министра спорта России Михаила Дегтярева в кандидаты на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщается на сайте организации.

Такое решение было принято на заседание бюро исполкома РФС. Мероприятие прошло во вторник, 26 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин оценил возможное назначение Дегтярева на пост главы ОКР. Он поддержал такое развитие событий.

15 октября об уходе с поста главы ОКР объявил Станислав Поздняков. Он продолжит исполнять обязанности до досрочных выборов нового руководства.