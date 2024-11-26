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14:44, 26 ноября 2024Спорт

Тихонов отреагировал на лишение биатлониста Устюгова олимпийских медалей

Тихонов назвал обращение биатлониста Устюгова в суд Швейцарии бесполезным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Устюгов

Евгений Устюгов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), в результате которого российского биатлониста Евгения Устюгова лишили золотой и бронзовой медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Его слова приводит Odds.ru.

Тихонов назвал бесполезной подачу спортсменом апелляции в Федеральный суд Швейцарии. «Мы все время ищем политический заказ. Если доказано, то надо наказывать и наконец-то принять закон о допинге», — заявил он.

Ранее Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете CAS. Суд не согласился с доводами спортсмена, согласно которым наличие запрещенных веществ в его организме обусловлено редкими мутациями. После этого он обратился в Федеральный суд Швейцарии.

Международный союз биатлонистов в феврале 2020 года уличил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал его результаты в сезоне-2013/2014.

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