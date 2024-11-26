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14:00, 26 ноября 2024Спорт

Оправдавший допинг редкими мутациями Устюгов подал апелляцию на лишение медалей Олимпиады

Биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), в результате которого спортсмена лишили золотой и бронзовой медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Об этом сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Спортсмен собирается оспорить вердикты первой инстанции, вынесенные Антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) в феврале 2020 года, основанные на результатах из базы данных Московской лабораторной информационной системы управления (LIMS).

Ранее Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете CAS. Суд не согласился с доводами спортсмена, согласно которым наличие запрещенных веществ в его организме обусловлено редкими мутациями.

IBU в феврале 2020 года уличил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал его результаты в сезоне-2013/2014.

Позднее директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров сообщил о мутациях в генах Устюгова. По его словам, данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений с биатлониста.

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