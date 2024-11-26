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05:36, 26 ноября 2024Мир

В Госдуме оценили возможность провокаций в отношении России

Депутат ГД Толмачев: до ухода Байдена с поста возможны провокации против России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Провокации в отношении России возможны до истечения полномочий президента США Джо Байдена. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев в беседе с РИА Новости.

Утром 25 ноября самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе. Британская газета Times заявила о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют «посылки DHL, способные взорвать самолет», а также хабы DHL в Лейпциге и Литве.

По словам Толмачева, «отравленные» посылки — это не метод России. Парламентарий подчеркнул, что у России всегда готовы ракеты «Орешник», «Гвоздика», «Гиацинт», «Пион» и «другая флора».

Самолет упал в районе жилых домов и загорелся. Согласно данным LRT, три пассажира выжили из-за того, что находились в оторвавшейся кабине, куда не добрался возникший после крушения пожар.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты взаимодействуют с властями Литвы в связи с крушением самолета DHL вблизи Вильнюса. Он отметил, что Вашингтон не готов говорить о причастности Москвы к происшествию.

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