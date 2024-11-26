Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 26 ноября 2024Экономика

В США сообщили о сильнейшем с июля падении поставок российской нефти

Bloomberg: морской экспорт российской нефти упал до минимума за два месяца
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

За четыре недели до 24 ноября среднесуточные объемы морского экспорта российской нефти снизились примерно на 150 тысяч баррелей в сравнении с тем же периодом до 17-го числа и продемонстрировал сильнейшие с июля 2024 года темпы падения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.

За отчетный период среднесуточные объемы морских поставок российской нефти упали до 3,12 миллиона баррелей. Подобная динамика была во многом вызвана резким сокращением отгрузок в западных российских портах. Так, за последние две недели показатель сократился примерно на 25 процентов в сравнении со средним значением за прошлый месяц. Кроме того, на ситуацию оказал влияние пятидневный перерыв в погрузке на терминале в Новороссийске, в результате чего произошли задержки в отправки грузов из акватории Черного моря.

На этом фоне заметно снизились поставки сырья в Индию, считающуюся наряду с Китаем главным импортером российской нефти. За четыре недели до 24 ноября запланированные среднесуточные объемы поставок в этом направлении составляли 1 миллион баррелей. Однако с учетом вышеперечисленных факторов показатель окажется как минимум на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем объемы, отправленные за четыре недели до середины октября.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Морские экспортные поставки российского сырья стали незначительно расти только в период с 17 по 24 ноября, тогда среднесуточный показатель увеличился примерно на 100 тысяч баррелей и достиг уровня в 2,93 миллиона. Эксперты связали подобную динамику прежде всего с активизацией поставок из арктических портов России. При этом поставки из Тихоокеанского региона за этот период остались на прежнем уровне.

В скором времени перевозить российскую нефть морским путем, вероятно, станет еще сложнее. Агентство Bloomberg ранее сообщило о планах властей Евросоюза (ЕС) ввести санкции против более чем 45 нефтяных танкеров РФ. Эту меру европейские чиновники, как уточняется, хотят включить в 15-й пакет антироссийских санкций.

До этого власти Великобритании добавили российские страховые компании «АльфаСтрахование» и «ВСК» в свой список подсанкционных организаций. Еще в конце марта 2023 года, согласно данным безопасности мореходства Equasis, по меньшей мере у 40 судов, перевозивших российскую нефть в Китай и Индию, не было страховки или обычных сертификатов управления безопасностью. С ужесточением западных санкций, утверждают эксперты, перевозить российскую нефть морским путем станет еще более опасно.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Стыдно, но такое происходит». В чем Трамп заподозрил своего будущего советника по Украине?

      Боня похвасталась подарком за два миллиона рублей от мужчины

      Британские военные рассказали о культурном шоке от учений в «экстремальный мороз»

      Сбежавшего с места ДТП после наезда на россиян водителя арестовали на полмесяца

      В России открыли крупное месторождение газа

      Госдума одобрила переименование города Ростов

      «Транснефть» прокомментировала резкое повышение налога на прибыль для компании

      София Ротару переписала подаренную Лужковым квартиру на сына

      Госдума ввела новые штрафы для владельцев домашних животных

      Иностранная авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше