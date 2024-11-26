В США сообщили о сильнейшем с июля падении поставок российской нефти

Bloomberg: морской экспорт российской нефти упал до минимума за два месяца

За четыре недели до 24 ноября среднесуточные объемы морского экспорта российской нефти снизились примерно на 150 тысяч баррелей в сравнении с тем же периодом до 17-го числа и продемонстрировал сильнейшие с июля 2024 года темпы падения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные отслеживания судов.

За отчетный период среднесуточные объемы морских поставок российской нефти упали до 3,12 миллиона баррелей. Подобная динамика была во многом вызвана резким сокращением отгрузок в западных российских портах. Так, за последние две недели показатель сократился примерно на 25 процентов в сравнении со средним значением за прошлый месяц. Кроме того, на ситуацию оказал влияние пятидневный перерыв в погрузке на терминале в Новороссийске, в результате чего произошли задержки в отправки грузов из акватории Черного моря.

На этом фоне заметно снизились поставки сырья в Индию, считающуюся наряду с Китаем главным импортером российской нефти. За четыре недели до 24 ноября запланированные среднесуточные объемы поставок в этом направлении составляли 1 миллион баррелей. Однако с учетом вышеперечисленных факторов показатель окажется как минимум на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем объемы, отправленные за четыре недели до середины октября.

Морские экспортные поставки российского сырья стали незначительно расти только в период с 17 по 24 ноября, тогда среднесуточный показатель увеличился примерно на 100 тысяч баррелей и достиг уровня в 2,93 миллиона. Эксперты связали подобную динамику прежде всего с активизацией поставок из арктических портов России. При этом поставки из Тихоокеанского региона за этот период остались на прежнем уровне.

В скором времени перевозить российскую нефть морским путем, вероятно, станет еще сложнее. Агентство Bloomberg ранее сообщило о планах властей Евросоюза (ЕС) ввести санкции против более чем 45 нефтяных танкеров РФ. Эту меру европейские чиновники, как уточняется, хотят включить в 15-й пакет антироссийских санкций.

До этого власти Великобритании добавили российские страховые компании «АльфаСтрахование» и «ВСК» в свой список подсанкционных организаций. Еще в конце марта 2023 года, согласно данным безопасности мореходства Equasis, по меньшей мере у 40 судов, перевозивших российскую нефть в Китай и Индию, не было страховки или обычных сертификатов управления безопасностью. С ужесточением западных санкций, утверждают эксперты, перевозить российскую нефть морским путем станет еще более опасно.