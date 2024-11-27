74-летняя Надежда Бабкина раскрыла секрет моложавой внешности

74-летняя Бабкина высказалась о моложавой внешности словами «дело в генетике»

Российская певица Надежда Бабкина раскрыла секрет моложавой внешности. На эту тему она высказалась в разговоре с журналистами MK.RU.

74-летняя народная артистка поговорила с репортерами об отсутствии морщин на лице. По словам знаменитости, все дело в генетике. «Природа-матушка помогла и мама», — подчеркнула Бабкина.

В апреле Бабкина выпустила кавер на Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева). Бабкина выступила на ВДНХ с новой версией хита молодой исполнительницы. Она назвала свою песню «За гусли — да».