Бразильский футболист захотел получить российское гражданство

Бразильский игрок «Химок» Ориньо: я могу и хочу играть в сборной России

Бразильский игрок «Химок» Ориньо захотел получить российское гражданство. Его слова приводит РБ Спорт.

Ориньо заявил, что хочет продолжать играть в России. «Общаюсь со своим агентом насчет этого, будет видно — возможно, скоро начнется процесс получения паспорта. Я могу и хочу играть в сборной России», — отметил футболист.

29-летний Ориньо играет в России с января 2024-го, когда пополнил состав столичной «Родины». Летом он перешел в подмосковные «Химки», за которые провел 15 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина с рекордно крупным счетом обыграла Бруней и разгромила Сирию.