Осужденный за четыре уголовных дела бывший мэр обратился в Верховный суд России

Осужденный экс-мэр Томска Кляйн подал жалобу на приговор в Верховный суд РФ

Бывший мэр Томска Иван Кляйн, осужденный по четырем уголовным делам, подал жалобу в Верховный суд России. Об этом сообщает ТАСС.

Он оспаривает приговор в виде двух лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. В этом преступлении Кляйн был признан виновным 30 декабря 2021 года Советским районным судом Томска. Дата рассмотрения его жалобы пока не назначена.

29 января экс-мэр выслушал приговор по четвертому делу. Он получил один год лишения свободы. В совокупности с ранее вынесенным приговором Кляйну назначили два года и девять месяцев лишения свободы. Ему засчитали срок, проведенный под арестом, поэтому освободили в зале суда.

По данным следствия, в 2019 году мэр дал незаконное указание начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства подыскать организацию, осуществляющую строительный контроль. Эта компания должна была принять некачественно выполненные работы по ремонту автомобильной дороги. Кляйн хотел создать видимость достижения отчетных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В результате проректор архитектурно-строительного университета подписал нужные акты, документацию и отчеты. Затем на счет подрядчиков необоснованно перечислили 6,2 миллиона рублей.

Иван Кляйн стал мэром Томска в 2013 году. До этого с 1997-го он был депутатом Томской областной думы. Суд арестовал Кляйна 14 ноября 2020 года. На время следствия его отстранили от должности.