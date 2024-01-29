Осужденного мэра Томска освободили в зале суда

Осужденного на один год по четвертому делу мэра Томска освободили в зале суда

Осужденного на один год по четвертому делу мэра Томска Ивана Кляйна освободили в зале суда. Об этом сообщает ТАСС.

Кляйна признали виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Но срок ареста засчитали в счет срока наказания, назначенного судом.

В 2019 году мэр города дал незаконное указание подчиненному начальнику городского департамента дорожной деятельности и благоустройства подыскать организацию, осуществляющую строительный контроль. Эта компания должна была принять некачественно выполненные работы по ремонту автомобильной дороги. Кляйн хотел создать видимость достижения отчетных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В результате проректор архитектурно-строительного университета подписал нужные акты, документацию и отчеты. Затем на счет подрядчиков необоснованно перечислили 6,2 миллиона рублей.