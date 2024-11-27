Врач предостерегла россиян от легкомысленного отношения к запорам

Эндокринолог Лебедева: из-за запора может повышаться риск развития рака

Запоры могут быть признаками проблем со здоровьем, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. В посте, опубликованном в ее Telegram-канале, доктор предостерегла россиян от легкомысленного отношения к этой проблеме.

«Запоры — это не просто дискомфорт. Они сигнализируют о проблемах со здоровьем. (...) Запоры провоцируют всасывание токсинов обратно в кровь, а это провоцирует воспаление и увеличивает риск рака кишечника», — написала Лебедева. Доктор добавила, что они также могут провоцировать появление прыщей.

По ее словам, проблемы с опорожнением кишечника могут возникать из-за множества причин, в числе которых гипотиреоз, различные заболевания кишечника, дискинезия желчного пузыря и паразиты.

Врач заверила, что прием слабительных препаратов или клизмы при запорах только усугубляют проблему. Эндокринолог объяснила, что в этих случаях шансы на естественное опорожнение практически сводятся к нулю, а первопричина проблемы так и не устраняется.

Ранее Лебедева предостерегла от употребления мяса акулы, рыбы-меча, тунца, макрели и марлина. Она объяснила, что эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, например ртуть и кадмий, способные отравить человека.