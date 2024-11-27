Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:27, 27 ноября 2024Забота о себе

Врач предостерегла россиян от легкомысленного отношения к запорам

Эндокринолог Лебедева: из-за запора может повышаться риск развития рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Запоры могут быть признаками проблем со здоровьем, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. В посте, опубликованном в ее Telegram-канале, доктор предостерегла россиян от легкомысленного отношения к этой проблеме.

«Запоры — это не просто дискомфорт. Они сигнализируют о проблемах со здоровьем. (...) Запоры провоцируют всасывание токсинов обратно в кровь, а это провоцирует воспаление и увеличивает риск рака кишечника», — написала Лебедева. Доктор добавила, что они также могут провоцировать появление прыщей.

По ее словам, проблемы с опорожнением кишечника могут возникать из-за множества причин, в числе которых гипотиреоз, различные заболевания кишечника, дискинезия желчного пузыря и паразиты.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Врач заверила, что прием слабительных препаратов или клизмы при запорах только усугубляют проблему. Эндокринолог объяснила, что в этих случаях шансы на естественное опорожнение практически сводятся к нулю, а первопричина проблемы так и не устраняется.

Ранее Лебедева предостерегла от употребления мяса акулы, рыбы-меча, тунца, макрели и марлина. Она объяснила, что эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, например ртуть и кадмий, способные отравить человека.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров. Какие еще условия выдвинул Киев?

      Физрук в российском колледже изнасиловал студентку и заставил ее жить с ним

      Скандал Якубовича с юмористами из шоу «Что было дальше?» оказался ненастоящим

      Мужчина перехватил радиочастоту аэропорта России и пугал диспетчеров дагестанцами и БПЛА

      Захарова объяснила суть термина «англосаксы»

      В ВСУ рассказали о приказе стрелять по неустановленным лицам

      Москвичка потребовала от театра Табакова компенсацию за испорченный диван

      В МИД России высказались о намерении Украины получить ядерное оружие

      В России отреагировали на сообщения о желании Байдена передать Киеву ядерное оружие

      Сменившая гражданство фигуристка рассказала об угрозах из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше