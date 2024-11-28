Минфин России высказался о нормативе продажи выручки для экспортеров

В Минфине РФ заявили, что повышение порогов для валютной выручки не обсуждается

О повышении норматива продажи валютной выручки на фоне снижения курса рубля речи в России пока не идет, следует из комментария Минфина РФ, полученного РБК.

«Сейчас не обсуждается поднятие норматива продажи валютной выручки, наблюдаем за динамикой рынка», — высказались в ведомстве.

Некоторые эксперты называют ужесточение требований по репатриации и конвертации экспортной валютной выручки одним из способов поддержать рубль в нынешней ситуации. При этом с тем, что мера может быть действенной, согласны не все специалисты. Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк считает, что повышение нормативов возврата валютной выручки «в этот раз, скорее всего, не поможет», поскольку ее репатриацию затрудняют западные санкции, а не решения самих экспортеров.

Обязательство по продаже валютной выручки было введено в октябре 2023 года для «обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка». Доллар тогда преодолел отметку 100 рублей, а евро торговался по 106 Крупнейшие экспортеры должны были зачислять не менее 80 процентов выручки на счета в России в течение двух месяцев с момента получения и продавать не менее 90 процентов от зачисленного в течение двух недель.

В дальнейшем указанный порог репатриации дважды снижался. К июлю он сократился вдвое — до 40 процентов. При этом компании должны были продавать не менее 50 процентов средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней со дня получения денег, а в октябре порог снизили до 25 процентов выручки.

Банк России 28 ноября поднял официальные курсы ключевых западных валют, установив их на уровне 109,58 рубля за доллар и 116,14 рубля за евро. При этом рубль отыграл на форексе часть произошедшего падения и после вчерашних 114,5 рубля за доллар приблизился к 108 рублям за единицу американской валюты.