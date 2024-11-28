Нурмагомедов одной фразой оценил признание Макгрегора виновным по делу об изнасиловании

Нурмагомедов заявил, что Макгрегор заслуживает наказания в деле об изнасиловании

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X оценил решение о признании ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора виновным по делу об изнасиловании.

Нурмагомедов заявил, что ирландский спортсмен заслуживает наказания. Кроме того, он поддержал сбор средств на «судебные издержки для жертв Конора Макгрегора».

22 ноября стало известно, что Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Его обязали выплатить потерпевшей 250 тысяч евро. После этого Макгрегор заявил, что намерен обжаловать решение.

Инцидент произошел в 2018 году в Дублине. В ходе слушаний Макгрегор отверг обвинения и признался, что они в тот момент употребляли наркотики, а секс был добровольным.