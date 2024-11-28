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12:30, 28 ноября 2024Наука и техника

«Роскосмос» заявил о конкурентоспособности ни разу не летавшей российской ракеты

«Роскосмос»: характеристики ракеты «Союз-5» говорят о ее конкурентоспособности
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Бабенко Александр / ТАСС

Характеристики ни разу не летавшей российской перспективной среднетяжелой ракеты «Союз-5» говорят о ее конкурентоспособности. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

По его мнению, российский носитель, создаваемый в рамках проекта «Байтерек», даст космодрому Байконур в Казахстане новую жизнь.

«И он коммерчески должен быть успешный, по нашему мнению, проект, потому что по своим характеристикам он вполне конкурентоспособен с аналогичными ракетами-носителями подобного класса», — сказал руководитель.

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Ранее РИА Новости со ссылкой на протокол межправительственной комиссии России и Казахстана по космодрому Байконур сообщили, что первый пуск среднетяжелой ракеты «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года.

В октябре первый заместитель гендиректора Ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов заявил, что первый пуск «Союза-5» состоится в 2026 году.

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