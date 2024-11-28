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20:05, 28 ноября 2024Путешествия

Стали известны первые слова выжившего на затонувшей у берегов Египта яхте

Выживший на затонувшей туристической яхте в Египте сказал, что рад вернуться
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: The Independent / YouTube

Выживший на туристической яхте, затонувшей у берегов города Марса-эль-Алам в Египте, сказал, что рад вернуться. Его первые слова после спасения стали известны The Independent.

Мужчина эмоционально поблагодарил своих спасателей. «Очень приятно вернуться», — сказал он.

Ранее пятеро пассажиров туристической яхты, затонувшей у берегов города Марса-эль-Алам в Египте, были найдены живыми в каюте, в которую вода не проникла. Они провели в перевернувшемся судне около 24 часов.

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По предварительным данным, судно потерпело крушение из-за столкновения с большой волной. Как сообщает издание Ahram Online, Египетское метеорологическое управление рекомендовало приостановить навигацию в Средиземном и Красном морях 24 и 25 ноября из-за непогоды.

Туристическая яхта затонула у побережья Красного моря в Египте 25 ноября. Генконсул России в Хургаде заявил, что российских туристов на ней не было.

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