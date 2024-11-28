В Ливане обвинили Израиль в нарушении соглашения о перемирии

В Ливане заявили, что ВС Израиля несколько раз нарушили соглашение о перемирии

Израильские Вооруженные силы (ВС) несколько раз нарушили соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом сказано в комментарии пресс-службы ливанской армии в соцсети X.

Как утверждается, 27 и 28 ноября Израиль «несколько раз пренебрег соглашением о перемирии, нарушив границы воздушного пространства и нанеся удары по ливанским территориям различными видами оружия». Также отмечается, что командование ВС Ливана «следит за этими нарушениями с израильской стороны в координации с компетентными органами».

Накануне сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Подчеркивалось, что мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 утра — в 11:00 по Москве.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что предоставит на утверждение военно-политического кабинета соглашение с Ливаном о прекращении огня. В свою очередь, в Кремле заявили, что Москва позитивно оценивает прекращение огня между Ливаном и Израилем.

Накануне востоковед Александр Крылов выразил мнение, что перемирие Израиля с Ливаном может продлиться до десяти лет и более. По его словам, сейчас речь идет не об урегулировании конфликта, а о передышке перед очередным столкновением.