В России отреагировали на претензии из-за лишения аккредитации немецких журналистов

Посольство РФ: у претензий к лишению аккредитации журналистов ARD нет оснований

В российском посольстве в Берлине отреагировали на претензии Германии из-за лишения аккредитации журналистов немецкого телеканала ARD. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство РФ заявило, что для претензий со стороны немецких властей нет оснований. Дипломаты подчеркнули, что в случае, если деятельность российских журналистов в Германии будут ограничивать, Москва воспримет это как эскалацию и не оставит подобные действия без ответа.

Ранее стало известно, что МИД Германии вызвал российского посла в Берлине после того, как журналистов ARD выслали из России. Глава ведомства Анналена Бербок отметила, что Берлин осуждает этот шаг Москвы.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о высылке двух журналистов ARD из России. Она заявила, что Москва пошла на этот шаг в качестве ответной меры на закрытие в Германии немецкого бюро Первого канала.

О закрытии бюро телеканала в Германии стало известно ранее 27 ноября. Корреспондент телеканала Иван Благой сообщил, что ему, а также оператору Дмитрию Волкову пришло уведомление с требованием покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря. Берлин объяснил это решение интересами политики безопасности Германии.