В российском хоккее — секс-скандал. Тренера обвиняют в домогательствах до несовершеннолетних игроков

В Екатеринбурге задержали хоккейного тренера Берестова за домогательства

В команде Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сибирские Снайперы» произошел скандал сексуального характера. В его центр попал один из сотрудников тренерского штаба Вадима Берестова.

Тренера «Сибирских снайперов» по ОФП уличили в сексуальных домогательствах до двух несовершеннолетних игроков. Изначально сообщалось, что мужчина отправлял юному хоккеисту интимные снимки, а также вел с ним переписку соответствующего характера. Позже появились сведения, что Берестов также приглашал другого игрока МХЛ в свой гостиничный номер.

В данный момент команда «Сибирские снайперы» активно готовится к матчу с екатеринбургским «Авто». Игра состоится 29 ноября на территории противников «снайперов».

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Берестова отстранили от работы

Тренер по физической подготовке «Сибирских снайперов» Вадим Берестов был официально отстранен от работы с игроками. По данным издания «Спорт-Экспресс», мужчину обвинили в некорректных действиях в отношении юных хоккеистов.

Известно, что Берестова отправили в Новосибирск. Информацию об отстранении и его причине подтвердил один из родственников игрока МХЛ в Telegram-канале Hockeymans78. Он подчеркнул, что тренер неоднократно приставал к молодым спортсменам. В клубе подтвердили сведения о разбирательствах. При этом подробности раскрывать отказались.

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

«Клубом получено уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды "Сибирские снайперы" в правоохранительные органы Новосибирска. После получения данной информации сотрудник был временно отстранен от работы. Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации», — заявили корреспонденту «КП-Новосибирск» в клубе.

Российского хоккеиста отстранили за наркотики

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В пробе 30-летнего хоккеиста обнаружили морфин. Его решили дисквалифицировать на срок 20 месяцев. Лишь 21 августа 2025 года Макаров сможет вновь вернуться в команду.

Хоккеист является воспитанником петербургской школы хоккея. В разные годы он играл за несколько клубов Всероссийской хоккейной лиги. Его последним клубом стал «Марсель».