Bloomberg: евро упал почти на три процента относительно доллара

Ноябрь оказался для евро худшим месяцем 2024 года. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, в последний месяц осени евро подешевел относительно доллара примерно на три процента. Таким образом, был почти достигнут двухлетний минимум. Это самый большой месячный спад с мая 2023 года. И перспективы европейской валюты только ухудшаются. В частности, из-за опасений инвесторов, ожидающих, что экономика Европейского союза серьезно пострадает, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины на импорт в США. Это может побудить европейских политиков к более агрессивному снижению ставок. Сказываются также признаки стагнации и политические потрясения в двух крупнейших экономиках объединения: Германии и Франции.

«В то время как доллар резко вырос после победы Дональда Трампа на выборах, евро показал худшие результаты среди валют «Группы десяти», — пишет Bloomberg.

Инвесторы готовятся к тому, что в 2025 году их ждут большие потери.

Ранее сообщалось, что Банк России установил официальный курс евро на 29 ноября — 116,14 рубля. А 27 ноября курс евро на внебиржевом валютном рынке Forex в определенный момент превысил отметку в 120 рублей.

В среду, 6 ноября, евро подешевел относительно доллара больше чем на два процента. Это оказалось самым резким падением с июня 2016 года, когда в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС.