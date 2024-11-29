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03:49, 29 ноября 2024Спорт

Кафельников прокомментировал обнаружение допинга у экс-первой ракетки мира

Кафельников назвал позором обнаружение допинга у ведущих теннисистов мира
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Роман Денисов / Russian Look / Global Look Press

Скандалы, связанные с обнаружением допинга у ведущих мировых теннисистов, являются позором для спорта. Так ситуацию вокруг экс-первой ракетки мира Иги Швентек прокомментировал бывший лидер мужского теннисного рейтинга Евгений Кафельников на своей странице в социальной сети X.

«Иногда я думаю: “Почему, черт возьми, я не принимал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы играть вместо 170 матчей в год 300?” То, что происходит с теннисом сейчас, это настоящий позор», — написал Кафельников.

Ранее стало известно, что в августе 2024-го проба второй ракетки мира во внесоревновательный период дала положительный результат на триметазидин. В результате расследования было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности, так как спортсменка непреднамеренно употребила загрязненный препарат (мелатонин). Швентек была отстранена на один месяц с 12 сентября 2024 года и фактически отбыла наказание.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о допинге у экс-первой ракетки мира Иги Швентек и вспомнил о деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Он заявил, что у польской теннисистки была правильная защита и доводы были признаны убедительными.

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