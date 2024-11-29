Украинцы массово бегут в новые регионы России. Почему они покидают родину?

Медведчук: украинцы массово ринулись на вошедшие в РФ территории

Бывший депутат Верховной рады Украины, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал о массовом переезде украинцев в новые регионы России. По его словам, люди бегут от нелегитимного президента республики Владимира Зеленского.

Хунта Зеленского в ужасе — граждане Украины массово ломанулись на территории, которые вошли в состав России. После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией Виктор Медведчук председатель совета движения «Другая Украина»

Медведчук отметил, что высказывания представителей власти о покидании гражданами родины — это фактическое признание команды Зеленского в неумении управлять государством. По словам политика, именно приближенные украинского лидера «разворовали и развалили» страну.

Председатель совета движения «Другая Украина» указал, что уже 15,7 миллиона украинских жителей выбрали Россию. При этом он заметил, что получившие российский паспорт граждане стали преступниками в глазах киевских властей.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Медведчук заявил, что для украинцев Россия является страной-спасением

Политик считает, что после всех действий нынешних украинских властей Россия становится в сознании украинцев страной-спасением от творящегося безумия.

По его словам, Зеленский обманул людей обещаниями мира, а любой избранный после него глава государства представляется людям еще более плохим управленцем. Поэтому, указал Медведчук, реакция граждан бежать из страны «вполне логична и понятна».

Счет давно идет не на сотни тысяч человек, а на миллионы, которые уходят вместе с регионами. И процесс этот только ускоряется и приобретает законченные формы воссоединения украинского народа с Россией

Виктор Медведчук председатель совета движения «Другая Украина»

В Раде ужаснулись тысячам вернувшихся в новые регионы России украинцам

25 ноября депутат Верховной Рады Максим Ткаченко заявил, что порядка 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других территорий, которые вошли в состав России, вернулись домой с Украины. «На мой взгляд, это ужасные цифры», — отметил он.

По словам Ткаченко, на подконтрольных Украине территориях временно перемещенным лицам не оказали «должной помощи». Им не предоставили жилье, социальную поддержку, компенсации, работу, объяснил депутат Рады. Он также добавил, что украинские работодатели относятся к данной группе людей скептически и предлагают им низкооплачиваемые вакансии.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Также «Страна.ua» сообщила, что значительная часть граждан Украины, которые покинули свои дома в период боевых действий, хочет вернуться в регионы, вошедшие в состав России.

По информации издания, некоторые украинцы искренне скучают по родине, а кто-то хочет закрепить за собой право собственности на свои квартиры по российским законам. Те, чье жилье было разрушено, рассчитывают подать документы на компенсацию.

При этом часть беженцев думает о переезде в Россию, рассчитывая остаться здесь навсегда. Отмечается, что многие из них имеют востребованные на рынке труда специальности.