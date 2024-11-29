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19:54, 29 ноября 2024Спорт

Названы главные причины отсутствия прогресса в тренировках

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benjamin Klaver / Unsplash

Фитнес-тренер Робин Хендри назвал главные причины отсутствия прогресса в тренировках. Его слова приводит Men Today.

Эксперт заявил, что цель тренировок может быть слишком расплывчатой или не реалистичной. Кроме того, человек не знает, как правильно отслеживать прогресс и делать тренировки разнообразными. Также стоит обратить внимание на заминки и разминки, а также время для отдыха и восстановления.

Хендри отметил, что, если вместо приятной мышечной боли человек чувствует сильный дискомфорт, лучше пересмотреть план занятий. Так, иногда после физических нагрузок начинает кружиться голова, поднимается температура, болит все тело, и не стоит считать, что это нормально.

Фитнес-тренер Елена Соболь дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники. Специалист рекомендовала избегать чрезмерного количества высококалорийных блюд и не забывать о физической активности.

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