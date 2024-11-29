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17:11, 29 ноября 2024Силовые структуры

Организатор многомиллионного хищения имущественных комплексов Минобороны заочно арестован

Бизнесмен Овчинников заочно арестован за организацию хищения на ₽244 млн у МО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд заочно арестовал бизнесмена Сергея Овчинникова, который является организатором хищения имущественных комплексов Министерства обороны (МО) России на 244 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.

По данным агентства, в сообщении сказано, что суд заочно избрал Овчинникову меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя ГВСУ.

По данным ведомства, Овчинникова заочно арестовали в рамках расследования по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конструктора управляющего принадлежащего Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина, и гражданина Евгения Потопа. Овчинников и трое фигурантов обвиняются в хищении имущественных комплексов, расположенных в Москве и Балашихе общей стоимостью более 940 миллионов рублей. Отмечается, что следователи установили имущество, находящееся в собственности обвиняемых, общей стоимостью 1,4 миллиарда рублей. Оно арестовано.

Ранее сообщалось, что 18 октября Хамовнический районный суд Москвы арестовал по этому делу бывшего начальника управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего «Строительного управления Московского региона» Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова.

25 октября Овчинников был объявлен в международный розыск.

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