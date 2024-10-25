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16:33, 25 октября 2024Силовые структуры

Бизнесмена объявили в розыск за хищение имущества Минобороны. Сумма ущерба составила 244 миллиона рублей

СК: бизнесмен Овчинников организовал хищение имущества МО на 244 млн рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Военные следователи назвали имя организатора многомиллионного хищения имущества российского Министерства обороны. Им оказался бизнесмен Сергей Овчинников, проинформировали в Военном следственном управлении СК России.

В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова, который фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в Балашихе Московской области и принадлежащим ОАО «СУ МР», общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей

Следственный комитет

Представители СК подчеркнули, что имеющиеся у ведомства доказательства привели к возбуждению уголовного дела в отношении Овчинникова. Кроме того, его объявили в розыск.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд арестовал подозреваемых в хищении миллионов у Минобороны

18 октября Хамовнический районный суд Москвы арестовал подозреваемых в многомиллионном хищении недвижимости Минобороны. Среди задержанных оказались экс-начальник управления проблемных активов Главного управления обустройства войск Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий Строительного управления Московского региона Алексей Асташкин и проходящий по данному делу в качестве физического лица Евгений Потапов.

В СК уточнили, что все перечисленные лица являются подозреваемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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Как предполагают военные следователи, в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в рамках реализации банкротства подведомственного МО РФ предприятия Строительное управление Московского региона провели подложные торги. Это позволило им организовать хищение 15 объектов недвижимости в Балашихе, общая стоимость которых составляет 244 миллиона рублей. К настоящему моменту СК обнаружил похищенный у Минобороны комплекс, а подозреваемые в краже взяты под стражу.

Это не первый коррупционный скандал в российских министерствах

Никулинский районный суд Москвы ранее арестовал бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского по делу об особо крупном мошенничестве.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

К настоящему времени экс-замглавы Минэнерго заключили под стражу на срок до 24 декабря. Яновский стал вторым фигурантом по делу заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Задержанный отказался признать свою вину.

Яновского задержали 24 октября по делу о хищениях. В это же день в доме чиновника провели обыски. Кроме него были задержаны еще несколько чиновников, которых подозревают в причастности к особо крупному мошенничеству в ходе ликвидации шахт.

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      Наталья Анисеева
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