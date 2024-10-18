У Минобороны России похитили 15 объектов недвижимости за сотни миллионов рублей. Спустя три года они нашлись

Похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости нашли в Балашихе

В подмосковной Балашихе следствие обнаружило похищенный у Минобороны (МО) России имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости. Он был украден при реализации процедуры банкротства компании «Строительное управление Московского региона».

Общая стоимость обнаруженного имущества составила более 244 миллионов рублей. Объекты недвижимости были похищены при организации подложных торгов в период с 2019 по 2021 год.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Подозреваемые в многомиллионном хищении арестованы

По версии следствия, к хищению комплекса причастны бывший начальник управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий «Строительного управления Московского региона», принадлежащего МО России, Алексей Асташкин, а также гражданин Евгений Потапов.

Все они проходят подозреваемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее Асташкин и Грачев уже были приговорены к условным срокам по обвинению в хищении 238 миллионов рублей у «Строительного управления Московского региона» Минобороны.