Польский футбольный клуб пожаловался на баннер об освобождении Варшавы Красной армией

«Легия» пожаловалась в УЕФА на баннер об освобождении Варшавы Красной армией

Польская «Легия» пожаловалась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер болельщиков кипрской «Омонии» про освобождение Варшавы Красной армией. Об этом сообщается на сайте клуба.

Плакат был вывешен фанатами перед встречей основного раунда Лиги конференций, которая прошла 28 ноября. В «Легии» заявили, что баннер якобы искажает правду. «От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА», — отметили представители клуба.

Матч завершился победой польской команды со счетом 3:0. После четырех матчей основного раунда «Легия» располагается на втором месте, набрав 12 очков. «Омония» занимает 28-е место с тремя очками.

В феврале польский министр иностранных дел Радослав Сикорский предложил требовать репарации за причиненный в ходе Второй мировой войны ущерб не от Германии, а от России.