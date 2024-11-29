Разорвавший на куски дом с россиянкой и тремя детьми внутри взрыв сняли на видео

Mash Gor опубликовал видео с моментом взрыва дома в Ингушетии

В сети появилось видео с моментом взрыва, полностью уничтоживший дом в селе Пседах в Ингушетии. Ролик опубликовал Mash Gor в Telegram.

На кадрах, снятых камерой наблюдения на соседнем строении, видно, как мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой, буквально разрывает одноэтажный жилой дом на куски.

О произошедшем стало известно утром 29 ноября. В момент взрыва в доме находились женщина и трое ее детей. В результате россиянку спасти не смогли. Одного ребенка поместили в реанимацию, состояние остальных не уточняется.

Ранее взрыв газа прогремел в жилом доме ингушском селе Новый Редант. На кадрах с моментом происшествия видно, как в момент хлопка крыша здания взлетела в воздух и разлетелась на часть.