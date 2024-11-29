Российского футболиста подозревают в жестокой расправе. Он похитил бизнесмена и пытал его в лесу, снимая на камеру

Экс-футболиста «Кванта» Виталия Мельникова арестовали по подозрению в убийстве

Отстраненный за ставки на спорт футболист обнинского футбольного клуба «Квант» Виталий Мельников арестован в Подмосковье до 18 января 2025 года. Он вместе с пятью подельниками проходит обвиняемым по делу о похищении предпринимателя Самрата Джавадова и жестокой расправе над ним путем пыток.

По версии следствия, спортсмен и еще пятеро калужан похитили свою жертву и вывезли ее в лес на территории городского округа Чехов, где пытали, снимая весь процесс на камеру. Когда пострадавший потерял сознание, его, предположительно, оставили на месте преступления. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Пропажу Джавадова обнаружили в ноябре. Спустя две недели его нашли в том же лесу.

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Джавадов мог связаться с «плохой компанией»

По словам матери предпринимателя, он мог связаться с «плохой компанией» — после похищения у родительницы требовали пять миллионов рублей за выкуп сына.

По материалам дела также известно, что помимо 21-летнего Мельникова одним из подозреваемых в совершении расправы является бывший фехтовальщик Дмитрий Моисеев, завершивший профессиональную карьеру два года назад.

Всем проходящим по делу предъявлено обвинение в расправе, совершенной группой лиц, по найму. На данный момент с участием обвиняемых проведены очные ставки, проверка показаний на месте, осмотрены их телефоны. Также назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

Футболистов «Кванта» массово дисквалифицировали за ставки на спорт

Как сообщал журналист Иван Карпов в октябре, Мельникова дисквалифицировали на три года (из них 2,5 года условно) за ставки на киберспорт, чемпионат Европы и другие спортивные события. Спортсмен признался в содеянном и мог вернуться на поле через полгода.

«Хочу искренне извиниться перед болельщиками, перед командой, подвел тренерский штаб. В целом, учимся не на чужих ошибках, а на своих», — раскаивался тогда Мельников, обещав исправиться.

При этом до Мельникова по той же причине Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал еще пятерых спортсменов «Кванта» на срок от шести месяцев до 10 лет. Больше всех тогда отличились Магомед Исаев и Армен Авагян — первый поставил около 7 миллионов рублей за два года, а второй сделал более десяти ставок на матч своей же команды, он получил 10 лет дисквалификации. Кроме того, на десять лет также был отстранен арбитр Вячеслав Булай. «Его ставочный оборот превысил 5 миллионов рублей», — уточняли в РФС.