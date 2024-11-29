Российского железнодорожника задержали за изнасилование в вагоне поезда

Под Оренбургом задержали железнодорожника, изнасиловавшего в вагоне женщину

В Оренбургской области задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании пассажирки электропоезда. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 27 ноября находившийся в состоянии алкогольного опьянения железнодорожник в момент стоянки поезда на станции Медногорск напал на женщину. Он нанес своей жертве несколько ударов по телу, чем подавил способность к сопротивлению, после чего совершил изнасилование.

Вскоре после ЧП силовики задержали подозреваемого, суд отправил его в СИЗО.

27 ноября сообщалось, что в Якутске 58-летний учитель физкультуры в педагогическом колледже имени Гоголева изнасиловал первокурсницу и потом три года заставлял ее жить с ним.