Стала известна судьба объявивших голодовку на круизном лайнере россиян

Двое из троих объявивших голодовку на круизном лайнере россиян прекратили ее

Двое из трех российских туристов, объявивших голодовку на круизном лайнере из-за отмены тура в Антарктику, прекратили ее. О судьбе соотечественников сообщил Telegram-канал «РЕН ТВ Новости» со ссылкой на директора по развитию круизной компании Swan Hellenic в России Юлию Дмитриеву.

По ее словам, закончившие голодать туристы поужинали еще в четверг, 28 ноября. С третьим участником протестной акции продолжают работать члены экипажа. Они пытаются объяснить, что изменение маршрута произошло в целях обеспечения безопасности всех пассажиров.

Дмитриева добавила, что ситуация на борту находится под контролем береговых служб и экипажа. Более того, она отметила, что все судовые механизмы функционируют без замечаний. Также стало известно, что неисправность устранят в ближайшем порту Ушуайя.

Информация о том, что свыше 170 пассажиров, в том числе российские туристы, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике и устроили голодовку на борту, появилась в пятницу, 29 ноября. По пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan Hellenic пришлось отменить поездку.

Цена за путевку варьируется от 972 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей. Swan Hellenic отказывается возмещать полную стоимость тура, поэтому путешественники из России и начали протестовать.