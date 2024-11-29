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15:40, 29 ноября 2024Россия

Танцы сотрудников российской школы с костями объяснили словами «настроение такое было»

Работникам школы в Красноярском крае вынесли выговоры после танцев в столовой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудникам школы в Шушенском районе Красноярского края вынесли выговоры из-за танцев с костями животных, которые устроили работники столовой. Об этом сообщил начальник местного управления образования Владимир Киримов изданию «Подъем».

Ранее в сети распространилось видео, на котором повара школьной столовой танцуют с огромными костями в руках, используя части животных в качестве импровизированных гитар.

По словам Киримова, инцидент произошел в субботу после разделки привезенной туши. Он подчеркнул, что попавшие в кадр части животного должны были пойти в утиль, так как из костей супы в местных школах уже давно не варят. «Там была заведующая столовой и две поварихи, которые вот плясали там. Они не пьяные были. Ну, просто вот музыка играла, вот настроение такое было, субботний день», — объяснил чиновник.

Киримов добавил, что повара, заведующая столовой и директор школы наказаны выговорами. Теперь работницы столовой хотят уволиться, однако заменить их в учебном заведении некем. Начальник управления образования отметил, что жалобы на питание ни от родителей, ни от детей никогда не поступали. А недавняя проверка Роспотребнадзора не выявила никаких нарушений. Теперь санитарная служба вновь осмотрит столовую. Также проверку проведет прокуратура, сказал чиновник.

Ранее учительница русского языка из подмосковных Химок время урока надела на голову дуршлаг и рассказала детям про пастафарианство — шуточную религию, восхваляющая макаронного монстра и спагетти с тефтелями. В результате женщину якобы отстранили от занятий, однако за нее вступились родители учеников.

ЖЗЛ
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