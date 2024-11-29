Танцы сотрудников российской школы с костями объяснили словами «настроение такое было»

Работникам школы в Красноярском крае вынесли выговоры после танцев в столовой

Сотрудникам школы в Шушенском районе Красноярского края вынесли выговоры из-за танцев с костями животных, которые устроили работники столовой. Об этом сообщил начальник местного управления образования Владимир Киримов изданию «Подъем».

Ранее в сети распространилось видео, на котором повара школьной столовой танцуют с огромными костями в руках, используя части животных в качестве импровизированных гитар.

По словам Киримова, инцидент произошел в субботу после разделки привезенной туши. Он подчеркнул, что попавшие в кадр части животного должны были пойти в утиль, так как из костей супы в местных школах уже давно не варят. «Там была заведующая столовой и две поварихи, которые вот плясали там. Они не пьяные были. Ну, просто вот музыка играла, вот настроение такое было, субботний день», — объяснил чиновник.

Киримов добавил, что повара, заведующая столовой и директор школы наказаны выговорами. Теперь работницы столовой хотят уволиться, однако заменить их в учебном заведении некем. Начальник управления образования отметил, что жалобы на питание ни от родителей, ни от детей никогда не поступали. А недавняя проверка Роспотребнадзора не выявила никаких нарушений. Теперь санитарная служба вновь осмотрит столовую. Также проверку проведет прокуратура, сказал чиновник.

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