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12:49, 29 ноября 2024Россия

В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

Песков: для урегулирования украинского конфликта нужно решать его первопричины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Для урегулирования украинского конфликта нужно решать его первопричины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, для выхода на траекторию урегулирования, нужно решать проблемы первопричин этого конфликта. Здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — обозначил Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что «у России есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования».

Ранее во время пресс-конференции в Астане президент России Владимир Путин дал пояснения по условиям мирных переговоров по Украине. По его словам, речь идет не о переговорах, а об установлении мира. Глава государства также добавил, что у России достаточно оружия.

В июне на встрече с руководством Министерства иностранных дел России Путин также заявлял, что Киеву сделано «конкретное, реальное мирное предложение». Условием для переговоров, в частности, был назван отвод войск Вооруженных сил Украины из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

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