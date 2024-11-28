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17:11, 28 ноября 2024Россия

Путин дал пояснения по условиям мирных переговоров по Украине

Путин: по теме Украины я ставил не условия переговоров, а мира
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mikhail Tereshchenko / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин дал пояснения по условиям мирных переговоров по Украине. По его словам, речь идет не о переговорах, а об установлении мира, передает ТАСС.

«Я предварительных условий не формулировал, я говорил о наших условиях мира. На мой взгляд, условия мира долгосрочного и устойчивого (...) подробно изложены в моем июньское выступлении на встрече с руководством Министерства иностранных дел России», — обозначил российский президент.

Путин добавил, что у России достаточно оружия. «Хотя мы все понимаем, что появление такого оружия, как "Орешник" укрепляет военные позиции России», — отметил он.

Президент России подчеркнул, что "Орешник" — не ядерное оружие, но его применение и мощность, «особенно если в одном ударе несколько комплексов», сопоставимо с ним. «Это кое-что да значит», — заключил Путин.

При этом, по его словам, с появлением новых систем оружия принципиальное отношение России к урегулированию ситуации на Украине не поменяется.

«Мы по-прежнему готовы к переговорному процессу на тех условиях, которые были мною изложены ранее. Ничего не поменялось», — подытожил Путин.

В июне Путин заявил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение». Условием для переговоров, в частности, был назван отвод войск Вооруженных сил Украины из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

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