Василий Березуцкий начал работу в азербайджанском клубе с победы

Азербайджанский «Сабах» победил в матче чемпионата под руководством Березуцкого

Бывший игрок сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий начал работу в азербайджанском клубе «Сабах» с победы. Результаты доступны на сайте команды.

«Сабах» оказался сильнее «Сабаила» в матче 15-го тура чемпионата Азербайджана. Встреча прошла в Масазыре и завершилась со счетом 1:0.

Березуцкий подписал контракт с «Сабахом» на 2,5 года. Россиянин сменил на посту главного тренера отправленного в отставку хорвата Крунослава Рендуловича.

Березуцкий завершил карьеру футболиста в 2018 году. После этого он работал в тренерских штабах нидерландского «Витесса», «Краснодара» и ЦСКА. Последним местом работы специалиста был китайский «Шанхай Шэньхуа», где он был помощником главного тренера Леонида Слуцкого.

В качестве игрока Березуцкий провел 376 матчей в составе ЦСКА и отметился девятью забитыми мячами. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз завоевывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.

