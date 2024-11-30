Минобороны отменило положение о кадровом резерве на гражданской службе. Оно утратило свою актуальность

Глава МО РФ Белоусов отменил приказы о кадровом резерве на гражданской службе

Глава Министерства обороны (МО) России Андрей Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе. Приказ министра был опубликован на официальном портале в субботу, 30 ноября.

Согласно документу, приказы «Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации» и о внесении изменений в него признаны утратившими силу.

Отмечается, что положение о кадровом резерве федерального государственного органа, определяющее порядок формирования кадрового резерва и работы с ними, утверждается указом президента РФ.

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Ранее Белоусов представил проект приказа об отмене положения о кадровом резерве

О том, что Министерство обороны РФ отменит положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой его актуальности, стало известно в октябре. Тогда же Белоусов представил проект соответствующего приказа.

Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны ‎Российской Федерации от 14 августа 2017 г. №495 «Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации» (...) с изменениями, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. №698 проект приказа министра обороны РФ

В пояснительной записке говорилось, что приказ признают утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве.

Единый федеральный кадровый резерв учрежден в январе 2024 года. Механизм устанавливает единые принципы отбора госслужащих и требования к кандидатам. Кроме того, параллельно существуют и ведомственные резервы.

Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве на госслужбе в начале 2024 года

В январе этого года президент России Владимир Путин подписал указ, создающий в стране федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе.

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Таким образом, новый механизм сменил прежнюю систему отбора перспективных сотрудников в государственном секторе. Согласно указу, в резерв не включали иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство, а также уклонистов от службы в армии.

Помимо этого, кандидатом на включение в резерв не мог быть человек без необходимого стажа или образования, а также имеющий неснятое дисциплинарное взыскание или увольнение за коррупцию.

В октябре 2023 года стало известно, что Кремль начал готовить реформу федерального кадрового резерва для замещения должностей на государственной гражданской службе.

В 2017-м российский лидер заявлял, что Кремль намерен расширять направление работы с кадровым резервом. При этом Путин обратился к бывшим главам регионов за помощью в подготовке кадров с их стороны.

В том же году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС) была запущена программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов».